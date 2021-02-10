Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору", передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, рух транспорту зараз без дотримання графіка руху.
"Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами", - йдеться в повідомленні.
Також припинено рух автобусів №64. На місце спрямована відповідальна служба міста. Крім того, "Київпастранс" попереджає, що затримується рух тролейбусів №16, 23, 35.
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За даними онлайн-сервісів, станом на 8:25 Київ став у заторах.
Пресслужба "Укравтодору" повідомляє, що погіршення погоди спостерігається і в інших регіонах. Значний, місцями сильний сніг (приріст снігу 5-10 см) у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях за температури повітря -5-7.
Сніг із дощем, місцями крижаний дощ, у Вінницькій, Київській областях.
Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений.
На перевальних ділянках доріг Львівської та Івано-Франківської областей сніг (за ніч від 10 до 25 см), у Закарпатській - дощ. Покриття доріг місцями засніжене та мокре відповідно. Температура повітря 0-4.