Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Третій день у Києві йде сильний снігопад, який супроводжується морозом і вітром. У місті введено оперативне положення для громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, рух транспорту зараз без дотримання графіка руху.

"Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами", - йдеться в повідомленні.

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Також припинено рух автобусів №64. На місце спрямована відповідальна служба міста. Крім того, "Київпастранс" попереджає, що затримується рух тролейбусів №16, 23, 35.

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За даними онлайн-сервісів, станом на 8:25 Київ став у заторах.





























Пресслужба "Укравтодору" повідомляє, що погіршення погоди спостерігається і в інших регіонах. Значний, місцями сильний сніг (приріст снігу 5-10 см) у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях за температури повітря -5-7.

Сніг із дощем, місцями крижаний дощ, у Вінницькій, Київській областях.

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений.

На перевальних ділянках доріг Львівської та Івано-Франківської областей сніг (за ніч від 10 до 25 см), у Закарпатській - дощ. Покриття доріг місцями засніжене та мокре відповідно. Температура повітря 0-4.