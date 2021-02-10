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Посол України Ченцов про справу МН17: У питанні незакриття неба поставлено крапку

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Посол України Ченцов про справу МН17: У питанні незакриття неба поставлено крапку
Звіт Фонду безпеки польотів (Flight Safety Foundation) про завершення додаткового вивчення фактів щодо незакриття повітряного простору над сходом України на момент збиття рейсу МН17 розставив крапки над "і" щодо закриття неба в день катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу в Гаазі сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

"Проведене додаткове вивчення фактів, яке є важливим, зокрема, для родичів загиблих, було покликано розставити крапки над "і" в питанні закриття неба у день трагедії. Україна з розумінням поставилась до цієї чутливої теми та співпрацювала в рамках додаткового вивчення фактів у повному обсязі, хоча вже надавала відповідну інформацію з даного питання в рамках технічного розслідування. Викладені у звіті результати підтверджують раніше зроблені висновки. Це відображено і у супровідному листі міністра закордонних справ Стефа Блока до парламенту. Відповідно, для України та всього світового співтовариства це підтвердження, що наша держава дотримувалась існуючих на той момент норм та правил, а також діяла відповідно до наявної у компетентних органів влади інформації. Позиція уряду Нідерландів про відсутність підстав до притягнення України до відповідальності була висловлена, зокрема за підсумками технічного розслідування, ще раніше і наразі підтвердилась. Оприлюднений 5 лютого звіт дозволяє розвіяти сумніви – якщо вони ще у когось залишались – і просуватись у справі притягнення винних до відповідальності", – наголосив Ченцов.

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Він також зазначив, що цей звіт було підготовлено на доповнення до технічного розслідування, яке також охоплювало питання закриття повітряного простору та результати якого представила Рада з безпеки Нідерландів у жовтні 2015 року.

"Представлений же зараз звіт зосереджений виключно на питанні закриття неба, і в його основі – найбільш детальна інформація з даного питання. Ця інформація вказує на те, що Україна діяла відповідно до стандартів, застосовних на той момент. І уряд Нідерландів зробив на основі цієї інформації відповідні висновки", - підкреслив він.

Як повідомлялося, парламент Нідерландів оприлюднив звіт про завершення додаткового вивчення фактів щодо незакриття повітряного простору над сходом України на момент збиття рейсу МН17.

У звіті Flight Safety Foundation зазначається про відсутність фактів, які б могли свідчити про те, що відповідальні за безпеку цивільної авіації державні органи України знали або могли знати про наявність загрози безпеці цивільної авіації над сходом України. Тому уряд Нідерландів не бачить підстав для перегляду своєї попередньої позиції, а саме відсутність переконливих юридичних доказів для притягнення України до відповідальності за міжнародним правом за неповне закриття авіапростору.

У жовтні 2019 року парламент Нідерландів підтримав пропозицію CDA (Християнсько-демократичної партії) щодо додаткового вивчення фактів довкола повітряного простору над сходом України в день збиття літака.

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Українські урядовці неодноразово заявляли, що Україна діяла відповідно до чинних на той момент правил ІКАО та, спираючись на аналіз наявних ризиків, повідомляла про збройний конфлікт і запроваджувала заборони на польоти цивільної авіації. Спочатку не можна було літати нижче, ніж півтора кілометра, потім - нижче 7900 метрів. 14 липня 2014 року Україна запровадила заборону літати нижче 9800 метрів.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.

Топ коментарі

  • 5 копійок
    А скільки троляк тоді тут верещало чому не закрили небо. Ууууу. І де вони зараз?
  • Igor Bogolyubov
    Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
    На годовщину этой трагедии 17 июля шестой президент Украины сказал, что самолет погиб в результате «катастрофы», и не называет при этом, какая конкретно страна виновна в этой «катастрофе» и кто конкретно отдал приказ на транспортировку российского «Бука» из Курска на украинский Донбасс.

    Шесть лет назад, российские православные «Этонемы», убили в небе над украинским городом Снежное 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
    В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
    Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
    Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
    Верховным Главнокомандующим в этой «стране» 17 июля 2014 года был православный адепт из РПЦ мп Игаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков») - профессиональный убийца и «Герой России».
    Он же является и автором первого Указа, который распространили в виде листовок в оккупированных российскими православными вооруженными силами украинских городах Славянске и Краматорске.
    В этом «документе» незваный гость Украины назначает себя Верховным Главнокомандующим «Донецкой народной республики» и переподчиняет себе (берет на финансовое обеспечение) все постоянно дислоцированные на территории государства «ДЫНЫРЫ» украинские воинские формирования вместе с их генералами, органы безопасности, милицию, таможню, пограничные службы, прокуратуру, а также другие военизированные структуры, о существовании которых в момент написания «Указа, ему еще не успели доложить.
    «Всем украинским командирам, - говорится в Указе, - отныне предписывается выполнять только приказы москвича Игаля Всеволодовича и команды из Кремля.
    Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДЫНЫРЫ» и подлежат физическому уничтожению».
    Этот «Указ» не был исполнен, поскольку ВСУ вытеснили «Верховного Главнокомандующего» и его «армию» из подвала СБУ в Славянске и ему пришлось обустраивать новую Штаб-квартиру оккупационных войск РФ в Донецке.
  • Владимир Иванец
    Зара всі туту будуть. Посол Украины Ченцов о деле МН17: В вопросе незакрытия неба поставлена точка - Цензор.НЕТ 5101
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