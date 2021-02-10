Скоротити штат СБУ на 10 тисяч осіб неможливо, - Баканов

Глава СБУ Іван Баканов пропонує модель поетапного скорочення персоналу відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, законопроєкт передбачає скорочення штату СБУ майже на 10 тисяч співробітників і ліквідацію медичного управління відомства. Проти цього виступає Іван Баканов: глава відомства вважає це неможливим в поточних умовах.

"Зменшити кількість співробітників до 17 000 протягом трьох років не видається можливим. Треба враховувати фінансові труднощі і необхідність знизити навантаження на державний бюджет", - зазначив він.

Баканов запропонував модель поетапного скорочення персоналу: достроковий вихід військових на пенсію на час реформи і щорічне скорочення вакантних посад.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформи Служби безпеки України. Йдеться про законопроєкт №3196-д.

Також читайте: Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України

Раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти законопроект президента про реформу Служби безпеки України в першому читанні.