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Скоротити штат СБУ на 10 тисяч осіб неможливо, - Баканов

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Скоротити штат СБУ на 10 тисяч осіб неможливо, - Баканов
Глава СБУ Іван Баканов пропонує модель поетапного скорочення персоналу відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, законопроєкт передбачає скорочення штату СБУ майже на 10 тисяч співробітників і ліквідацію медичного управління відомства. Проти цього виступає Іван Баканов: глава відомства вважає це неможливим в поточних умовах.

"Зменшити кількість співробітників до 17 000 протягом трьох років не видається можливим. Треба враховувати фінансові труднощі і необхідність знизити навантаження на державний бюджет", - зазначив він.

Баканов запропонував модель поетапного скорочення персоналу: достроковий вихід військових на пенсію на час реформи і щорічне скорочення вакантних посад.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформи Служби безпеки України. Йдеться про законопроєкт №3196-д.

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Раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти законопроект президента про реформу Служби безпеки України в першому читанні.

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Топ коментарі

  • Майкл Дорси
    Нельзя? Что еще не все сотрудники СБУ ездят на Лексусах? Не все скупили недвижимость в Киеве и земли в Украине? Не все пристроили детей в крупнейшие финансово-промышленные группы и дают образование на Западе?
    И неужели не продали оставшиеся (очень немногие) секреты?
  • Майкл Дорси
    А сами "бойцы незримого фронта" хотят порядка?
  • Simon Bolivar f2151b2b
    Если уволить всех агентов ФСБ, то он сократится еще больше.
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