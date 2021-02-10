Сьогодні в Києві відбудеться відкриття меморіальної дошки австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному

Сьогодні, 10 лютого 2021 року, 126-та річниця з Дня народження українського військового діяча, політика, австрійського ерцгерцога династії Габсбургів, полковника Легіону Українських Січових Стрільців Василя Вишиваного.

У Києві сьогодні відбудеться відкриття меморіальної дошки Василю Вишиваному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення продюсерки опери "Вишиваний. Король України" Олександри Саєнко.

Захід відбудеться в межах ініціативи щодо встановлення пам'ятника Василю Вишиваному.

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"Пам‘ятник буде встановлено у символічній локації, біля м. Лук‘янівська, у сквері по вул. Іллєнка 29. Неподалік від в‘язниці, де назавжди закрились очі Вільгельма фон Габсбург-Лотаринзького, українського патріота з австрійської імператорської династії. Людини, яка зробила доленосний вибір - бути українцем. 10 лютого, о 12 годині, у його день народження на місці майбутнього пам‘ятника відбудеться відкриття пам‘ятної дошки", - розповіла Саєнко.





Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний) (10 лютого 1895 - 18 серпень 1948), український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Його знали в Україні як Василя Вишиваного. Він вважався одним з неофіційних претендентів на український трон у разі утворення монархічного ладу. У серпні 1947 року був заарештований радянськими спецслужбами у Відні, в листопаді його перевели до Лук'янівської в'язниці в Київ. Він помер 18 серпня 1948 року в тюремній лікарні в Києві від двостороннього туберкульозу у віці 53 років. Відомості про місце його поховання не збереглися. У 1989 році його реабілітували (посмертно).



