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Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ

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Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ
Люди самі не зможуть обрати той чи інший вид вакцини проти коронавірусу під час масової вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в ефірі каналу "Україна 24".

"Найімовірніше, ні, бо залежно від того, яка вакцина коли приходить у країну, формується перелік групи ризику, яка буде вакцинуватися на так званій платформі. Платформа - це використання одного вакцинного інструменту або однієї вакцини шляхом використання єдиного підходу, тобто або мобільна бригада, або стаціонарний пункт щеплення", - сказав він.

Кузін розповів, якої вакцини прийде більше.

"Ми розуміємо, що найбільша кількість вакцин, яка має прийти, це від 2 до 3,7 млн, від AstraZeneca. Ті групи, які підпадуть під AstraZeneca, будуть вакцинуватися тільки нею", - сказав він.

Також читайте: Списки на вакцинацію проти COVID-19 ще не верифіковано на рівні областей, - очільник ЦГЗ Кузін

Топ коментарі

  • Vovcheg Zak
    Олічка, не дай кащюнніку Гейтсу себе чіпіравать!!! Тільки настойка кори дуба і щоденні молитви!
  • Moto Gaz 63d7aaac
    Подонок зеленский слыгался с богатырёвой,
    Теперь лохи получат дозу китайских помоев
    ..........
  • Маркиз
    ЗЕвірус

    Зеленський обіцяє вакцинацію за тиждень.
    Серйозно?
    А як його обіцянки, що Україна буде серед перших країн і вакцинуватиме найкращими вакцинами?
    Весь світ вже вакцинує, навіть Африка і громадяни мають доступ до будь-яких препаратів.
    А ми чекаємо, що привезе Степанов ч/з прокладки.

    Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 938
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