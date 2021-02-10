Мешканці України, найімовірніше, не зможуть обирати вид вакцини під час масової держвакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ

Люди самі не зможуть обрати той чи інший вид вакцини проти коронавірусу під час масової вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в ефірі каналу "Україна 24".

"Найімовірніше, ні, бо залежно від того, яка вакцина коли приходить у країну, формується перелік групи ризику, яка буде вакцинуватися на так званій платформі. Платформа - це використання одного вакцинного інструменту або однієї вакцини шляхом використання єдиного підходу, тобто або мобільна бригада, або стаціонарний пункт щеплення", - сказав він.

Кузін розповів, якої вакцини прийде більше.

"Ми розуміємо, що найбільша кількість вакцин, яка має прийти, це від 2 до 3,7 млн, від AstraZeneca. Ті групи, які підпадуть під AstraZeneca, будуть вакцинуватися тільки нею", - сказав він.

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