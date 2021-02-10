На гірськолижному курорті Куршевель упав вертоліт із п'ятьма людьми на борту: двоє загинули

Унаслідок падіння вертольота на гірськолижному курорті Куршевель загинули двоє людей, ще троє поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

За даними префектури французького департаменту Савойя, стан одного з потерпілих украй важкий, двоє - у відносно важкому стані.

Попередження про аварію було подано незабаром після 17.00 свідком, який бачив, як вертоліт падав, а потім бачив дим на висоті 1900 метрів.

Вертоліт вилетів з Куршевеля о 15:41.

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За інформацією місцевих ЗМІ, вертоліт належить місцевому діячеві Патріку Лепейдрі, президенту асоціації торговців курорту Тарентез і власнику кількох магазинів. Сам він є одним з трьох поранених, який у важкому стані перебуває в університетській лікарні Гренобля, але, за словами його оточення, його життю нічого не загрожує.

Розслідування було доручено дослідницькій секції жандармерії повітряного транспорту.



Фото: francebleu