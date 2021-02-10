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На гірськолижному курорті Куршевель упав вертоліт із п'ятьма людьми на борту: двоє загинули

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На гірськолижному курорті Куршевель упав вертоліт із п'ятьма людьми на борту: двоє загинули
Унаслідок падіння вертольота на гірськолижному курорті Куршевель загинули двоє людей, ще троє поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

За даними префектури французького департаменту Савойя, стан одного з потерпілих украй важкий, двоє - у відносно важкому стані.

Попередження про аварію було подано незабаром після 17.00 свідком, який бачив, як вертоліт падав, а потім бачив дим на висоті 1900 метрів.

Вертоліт вилетів з Куршевеля о 15:41.

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За інформацією місцевих ЗМІ, вертоліт належить місцевому діячеві Патріку Лепейдрі, президенту асоціації торговців курорту Тарентез і власнику кількох магазинів. Сам він є одним з трьох поранених, який у важкому стані перебуває в університетській лікарні Гренобля, але, за словами його оточення, його життю нічого не загрожує.

Розслідування було доручено дослідницькій секції жандармерії повітряного транспорту.

На гірськолижному курорті Куршевель упав вертоліт із пятьма людьми на борту: двоє загинули 01
Фото: francebleu

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Топ коментарі

  • Raised Right
    Авторотация.
  • Yuriy Smith
    К слову, вертолеты, оказывается, с выкл. двиглом..... садятся(!)
    я от видео чуть не обосрался - инструктор грит мученику - выключай - и тот садится с выкл. мотором(!!!!11)
    не знал такого. реально есть видео.
  • Валерка Бродяжный 2
    Пилота жаль.
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