Правду про справу "вагнерівців" дізнаємося, коли зміниться влада, - Забродський

Шанси на створення тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" мінімальні.

Учасник війни проти російських окупантів, нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що в кулуарному спілкуванні колеги, в тому числі з монобільшості, безпосередньо оперують такими поняттями, як загроза імпічменту.

"Хочу підкреслити: вони чітко розуміють, до чого може призвести процес подальшого винесення на широкий загал цієї справи і з’ясування усіх її обставин. Я не хочу бути провидцем, однак, на жаль, на сьогоднішній день шанси на її створення мінімальні. Але наша фракція буде й надалі наполягати на створенні Тимчасової слідчої комісії. Ми в цьому прагненні неодинокі. У нас є союзники і в інших фракціях, включаючи окремих представників монобільшості", - підкреслив парламентарій.

У той же час, нардеп дуже сподівається на те, що громадськість дізнається правду в цій справі.

"Скоріш за все тоді, коли відповідні посадові особи, залучені до цієї справи (якщо такі є), знайдуть в собі мужність проявити державницьку позицію та бажання до пошуку правди. І, найголовніше, готовність у разі необхідності (якщо так складуться обставини) визнати, в тому числі, свою можливу провину. Варіант, коли зміниться влада, нині здається найбільш реальнішим. Тому що будь-яка владна команда, яка прийде, не знехтує актуальністю, яку зараз має це питання (і матиме ще багато років)", - зазначив Забродський.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

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