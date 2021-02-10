Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"1 липня 2020 року керівництво військової контррозвідки СБУ спільно з Хмельницьким управлінням Держбюро розслідувань провели обшуки в бригадах ППО України, і вилучили або сфотографували клістрони - деталі системи управління зенітно-ракетного комплексу С-300, які перебувають на озброєнні ЗСУ.
Клістрони в Україні не виробляються - їх роблять тільки в Росії. І щоб підтримати в боєготовності старі комплекси наша військова розвідка організувала зухвалу операцію, щоб добути ці пристрої і таємно забезпечити нашу армію.
ВКР СБУ і ДБР чудово про це знали. Знали, але вирішили провести обшуки, і таким чином повністю розкрили канали поставки клістронів. По суті зірвано поставки, поставлено під загрозу життя нашої агентури.
І ось завершено слідство - і з'ясувалося те, що я написав одразу після цієї події, - складу злочину немає.
А отже, склад злочину є в діях військової контррозвідки СБУ і ДБР, які усвідомлено вчинили зраду, прекрасно розуміючи тяжкі наслідки своїх дій.
Просто неймовірний випадок, жодної випадковості тут не було, всю інформацію про закриті поставки надали заздалегідь, ті, хто проводили обшуки у військових частинах, працювали в інтересах Російської Федерації. Будемо встановлювати імена тих, хто має сидіти у в'язниці за розкриття операції з постачання клістронів", - розповів Бутусов.
Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник генпрокурора Максим Якубовський заявив, що справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину.
Як повідомлялося раніше, 2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітно-ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.
Також в ДБР повідомили, що проводиться розслідування за фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ.