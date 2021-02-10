Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР

Справу про таємні поставки клістронів з Росії військовою розвідкою ГУР МО закрито за відсутністю складу злочину. Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"1 липня 2020 року керівництво військової контррозвідки СБУ спільно з Хмельницьким управлінням Держбюро розслідувань провели обшуки в бригадах ППО України, і вилучили або сфотографували клістрони - деталі системи управління зенітно-ракетного комплексу С-300, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину, - заступник генпрокурора Якубовський

Клістрони в Україні не виробляються - їх роблять тільки в Росії. І щоб підтримати в боєготовності старі комплекси наша військова розвідка організувала зухвалу операцію, щоб добути ці пристрої і таємно забезпечити нашу армію.

ВКР СБУ і ДБР чудово про це знали. Знали, але вирішили провести обшуки, і таким чином повністю розкрили канали поставки клістронів. По суті зірвано поставки, поставлено ​​під загрозу життя нашої агентури.

І ось завершено слідство - і з'ясувалося те, що я написав одразу після цієї події, - складу злочину немає.

А отже, склад злочину є в діях військової контррозвідки СБУ і ДБР, які усвідомлено вчинили зраду, прекрасно розуміючи тяжкі наслідки своїх дій.

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Просто неймовірний випадок, жодної випадковості тут не було, всю інформацію про закриті поставки надали заздалегідь, ті, хто проводили обшуки у військових частинах, працювали в інтересах Російської Федерації. Будемо встановлювати імена тих, хто має сидіти у в'язниці за розкриття операції з постачання клістронів", - розповів Бутусов.

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник генпрокурора Максим Якубовський заявив, що справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину.

Як повідомлялося раніше, 2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітно-ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.

Також в ДБР повідомили, що проводиться розслідування за фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ.