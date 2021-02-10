Новини • Агресія Росії проти України

Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР

14 92363
Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР
Справу про таємні поставки клістронів з Росії військовою розвідкою ГУР МО закрито за відсутністю складу злочину. Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"1 липня 2020 року керівництво військової контррозвідки СБУ спільно з Хмельницьким управлінням Держбюро розслідувань провели обшуки в бригадах ППО України, і вилучили або сфотографували клістрони - деталі системи управління зенітно-ракетного комплексу С-300, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину, - заступник генпрокурора Якубовський

Клістрони в Україні не виробляються - їх роблять тільки в Росії. І щоб підтримати в боєготовності старі комплекси наша військова розвідка організувала зухвалу операцію, щоб добути ці пристрої і таємно забезпечити нашу армію.

ВКР СБУ і ДБР чудово про це знали. Знали, але вирішили провести обшуки, і таким чином повністю розкрили канали поставки клістронів. По суті зірвано поставки, поставлено ​​під загрозу життя нашої агентури.

І ось завершено слідство - і з'ясувалося те, що я написав одразу після цієї події, - складу злочину немає.

А отже, склад злочину є в діях військової контррозвідки СБУ і ДБР, які усвідомлено вчинили зраду, прекрасно розуміючи тяжкі наслідки своїх дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР роззброїть армію? Як Україну ледь не залишили без ППО перед російською загрозою. ВIДЕО

Просто неймовірний випадок, жодної випадковості тут не було, всю інформацію про закриті поставки надали заздалегідь, ті, хто проводили обшуки у військових частинах, працювали в інтересах Російської Федерації. Будемо встановлювати імена тих, хто має сидіти у в'язниці за розкриття операції з постачання клістронів", - розповів Бутусов.

Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР 01

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник генпрокурора Максим Якубовський заявив, що справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину.

Як повідомлялося раніше, 2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітно-ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.

Також в ДБР повідомили, що проводиться розслідування за фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Всюди лаптєагентура, довбодятли і зрадники.
  • nord west 73790a67
    Без наказу із АП, Президента, Генпрокуратури ДБР нічого робити не стали б. Ворога шукайте у верхньому ешелоні державної влади.
  • Oljik
    А.Арестович: Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР - Цензор.НЕТ 9420
    В своём неуемном желании посадить Порошенко, зелёные сосредоточили все мощности правопохоронных органов на поиске блох в его карьере. И вот - нашли: специальное оборудование для зенитных комплексов С-300, которое завозилось во времена президентства Порошенко, в рамках специальной операции, и с территории России.
    Следователи ДБР, ******** от безнаказан...(пардон, Т9), похоже, превысившие полномочия, снимают с боевой техники критически важное оборудование, фактически разоружая два зенитно-ракетных полка дальнего действия - в условиях возросшего уровня военной опасности.
    Надо понимать, до чего нужно довести военных, чтобы они обратились для решения проблемы с иным государственным органом, в социальную сеть!.. Это управленческая катастрофа. При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали ещё год назад - распад государственности.
    Кроме ситуативного разоружения двух полков, стоящих на боевом дежурстве (!), неуемные искатели грехов Порошенко, подвергли государство и конкретных людей ещё одной опасности - вскрытия уникальной схемы получения критически важного оборудования с территории противника. Людей, которых необходимо награждать высшими государственными наградами, крупно рискующими лично, по милости ныне правящих идиотов, может взять ФСБ.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини