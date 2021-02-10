Зеленський ставиться спокійно до присутності Разумкова в рейтингах кандидатів у президенти, - радник глави ОП Подоляк
Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Рейтинги – це така річ, з якою дуже часто просто граються: додають одних, щоб підігріти дискусію, або прибирають інших, щоб спровокувати певне невдоволення. Президент ставиться до цього абсолютно спокійно – як до типової боротьби заради боротьби в рамках старої політики (це ж завжди у нас було протягом багатьох років). Хто там отримав у рейтингах відсоток чи два – неважливо (і не просто для президента не важливо, а для суспільства неважливо)", – сказав Подоляк.
За словами Подоляка, у Зеленського немає часу думати про наступні президентські вибори.
Щодо окремої позиції Разумкова з низки питань, то, за словами Подоляка, усі, хто прийшов до влади разом із Володимиром Зеленським, давали суспільству обіцянки, яких мають дотримуватись.
Він також спростував, що між Банковою і Верховною Радою є напруга через окрему позицію Разумкова з низки питань, заявивши, що між ОПУ і ВР зберігається "робоча комунікація", яка, втім, не виключає "гострих дискусій".
За результатами опитування соціологічної групи Центр Разумкова, українці найбільше довіряють спікеру парламенту Дмитру Разумкова, а після нього - президенту Володимиру Зеленському.