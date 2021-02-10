Забродський про форум "Русский Донбасс": "Холодний душ" для тих, хто вважає, що там потрібно організувати вільну економічну зону

В Україні є категорія політиків, які вважають, що на Донбасі вже "все закінчилося".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Європейської Солідарності", учасник війни проти російських окупантів Михайло Забродський.

"А от у Донецьку нещодавно відбувся форум "Русский Донбасс". Ми не часто звертаємо увагу на такі події у цих недореспубліках. Але там вкотре пролунало: "Мы будем русским государством". Йдеться про включення до Російської Федерації як якесь національне утворення. Ось і "холодний душ" для тих, хто вважає, що треба якомога швидше провести там вибори та організувати вільну економічну зону, щоб відбудувати наш чудовий Донбас. Цей форум – чіткий для нас сигнал про те, що наміри у них залишаються незмінними. І в таких умовах говорити про вибори якось зовсім недалекоглядно", - наголосив парламентар.

Крім того, Забродський заявив, що в разі зміни влади в РФ на кардинальні зміни в питаннях війни на Донбасі та окупації Криму чекати не варто.

"Якщо говорити про так званих лідерів опозиції, яких там затримують і відправляють у колонію, то є неоднозначна інформація, що очікує нашу країну. Бо попри протистояння із Володимиром Путіним, Навальний робив чимало неоднозначних заяв стосовно Криму, та й України в цілому. Тому я б не пов’язував напряму зміну влади із кардинальним проривом у питаннях війни на Донбасі та анексії Криму. Все, що можна, ми маємо зробити самі", - підсумував нардеп.

Повний текст інтерв'ю з Михайлом Забродським читайте тут.

Нагадаємо, раніше пропагандистка, головна редакторка російського державного телеканалу RT та інформаційного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форумі в Донецьку закликала включити український Донбас до складу Росії.

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