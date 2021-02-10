Новини • Закриття каналів Медведчука

Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
49% мешканців України підтримують рішення припинити мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK. При цьому 41% респондентів виступають проти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними дослідження, 78% опитаних мешканців України знають про те, що президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти телеканалів "112", NewsOne, ZIK, 21% - не знають.

При цьому 49% підтримують рішення припинити мовлення телеканалів "112", NewsOne, ZIK, 41% - не підтримують. З моменту запровадження санкцій рівень підтримки цього рішення зріс із 42 до 49%, натомість кількість критиків зменшилася із 47 до 41%.

Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів 112, NewsOne та ZIK, - опитування Рейтингу 01

Серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки ще вище (57%), а кількість критиків менше (37%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не планує створювати свою телемережу і не вів переговори з Медведчуком, - заступник голови ОП Тимошенко

Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів 112, NewsOne та ZIK, - опитування Рейтингу 02

При цьому, 72% опитаних підтримують запровадження державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб України, якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави (46% однозначно підтримують, 26% - скоріше підтримують). Натомість у разі наявності доказів причетності цих осіб до терористичної діяльності або сепаратизму, рівень підтримки санкцій проти них зростає до 85% (67% - однозначно підтримують, 18% - скоріше підтримують).

Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів 112, NewsOne та ZIK, - опитування Рейтингу 03
Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів 112, NewsOne та ZIK, - опитування Рейтингу 04
Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів 112, NewsOne та ZIK, - опитування Рейтингу 05
Інфографіка: Рейтинг

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 6-8 лютого 2021 р.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

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Топ коментарі

  • Al Makarski
    Maxim Gaiduk
    ..Освежим память..
    И как быстро мы все забываем.
    При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
    Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
    Накрыта тьма ботоферм.
    Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
    Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
    Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
    Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
    А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли. Память отшибло. Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал.
    Maxim Gaiduk
  • саша паламарчук
    Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2905
  • Рома Маестро
    50% + 1 мой голос, запишите!!!
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