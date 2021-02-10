У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу

На території Великої Британії фахівці виявили два нові штами коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Зазначається, що консультативна група з вірусних загроз класифікувала мутацію штаму, виявленого в Брістолі, як "штам, що викликає занепокоєння".

Експерти побоюються, що цей штам може бути надзвичайно трансмісивним, тобто більш заразним, і наявні вакцини можуть бути не такими ефективними проти нього.

У Брістолі зафіксовано 14 випадків, у Манчестері - чотири і ще три - в різних куточках країни.

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Другий штам був виявлений у Ліверпулі. Він був класифікований як "штам, який досліджується".

За даними ВООЗ, британський штам коронавірусу під офіційною назвою B.1.1.7, який вперше був виявлений у Великій Британії 20 вересня, зараз зареєстрований в 86 країнах.