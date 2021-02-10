Новини • Агресія Росії проти України

"Слуга народу" Завітневич пояснив, для чого хочуть надати СБУ право блокувати інформресурси: У нас багато проявів гібридної інформаційної війни

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"Слуга народу" Завітневич пояснив, для чого хочуть надати СБУ право блокувати інформресурси: У нас багато проявів гібридної інформаційної війни
Ухваленим Верховною Радою в першому читанні законопроєктом про реформу СБУ пропонується надати відомству фактично необмежені можливості в боротьбі з ворогами української державності. Серед іншого контррозвідка може отримати можливість блокувати інформаційні ресурси.

Розробник законопроєкту, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що це може стати ефективним засобом у боротьбі із гібридною агресією РФ. При цьому він визнає, що частина норм документа написані досить розмито і теоретично можуть бути використані для зловживань з боку силовиків, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У медалі є дві сторони. Так, з одного боку можливо це і зловживання, а з іншого – у нас багато випадків прояву гібридної інформаційної війни з боку країни-агресора, на які правоохоронці не можуть реагувати моментально", – вважає він.

Нардеп наводить як приклад роботу низки телеграм-каналів, які, на його думку, використовуються для інформаційного впливу на українців в інтересах Росії. Завітневич впевнений, що держава повинна мати можливість реагувати на це адекватно і швидко.

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Зазначимо, законопроєкт №3196-д пропонує надати контррозвідникам право без санкції суду входити на підприємства і домоволодіння, опитувати людей і навіть блокувати інформаційні ресурси. Також, отримавши інформацію від СБУ, Центральна виборча комісія зобов'язана буде знімати з виборів кандидатів у депутати та політичні партії.

Для цього необхідно тільки, щоб силовики визнали кандидата причетним до "сепаратистської або розвідувально-підривної діяльності".

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    недавно мне на глаза попала реклама фальшивых денег а интернете..
    Да! да!.. кто-то охреневший, продавал фальшивые деньги прямо через интернет со ссылкой на адрес в Телеграмм-канале..
    Я написал электронное письмо на адрес СБУ с изложением этого факта и со скриншотами этой рекламы.. И что вы думаете?!
    Мне СБУ ответило что я обратился не по форме, мое письмо не содержит двух десятков необходимых признаков, для статуса "официального заявления".... поэтому они не могут рассмотреть моё заявление.. Таков был ответ!
    А вы говорите, реформа..
  • Николай Нестор Нагорняк
    Нормальное предложение! Но, не в Украине... Они начнут на этих запретах зарабатывать... И останутся только те, которые имеют деньги... А кто имеет деньги ? Все остальные исчезнут от финансовой недостаточности...
  • loma chenko
    Коротышка Зе входит во вкус.

    "Слуга народа" Завитневич объяснил, для чего хотят предоставить СБУ право блокировать информресурсы: У нас много проявлений гибридной информационной войны - Цензор.НЕТ 529
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