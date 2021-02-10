Зеленському не довіряє на 20% громадян більше, ніж довіряє, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 38% опитаних, не довіряють - 58%.
Згідно з даними опитування, Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють - 54%, Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%. Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють - 37%, ще 33% не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють - 72%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють - 56%. Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 74%. Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють - 66%. Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють - 74%. Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють - 33% (не знають такого - 51%). Денису Шмигалю довіряють 12%, не довіряють - 54%, третина не чули про такого.