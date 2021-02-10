Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним. ФОТО

На аудіозапису міністр закордонних справ Ірану обговорює можливість участі двох або трьох "шпигунів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC News, уряд і органи безпеки Канади вивчають аудіозапис, на якому людина, розпізнана джерелами як міністр закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом.

На записі чутно, як Мохаммад Джавад Заріф мовою фарсі каже, що є причини, з яких правда про загибель рейсу PS752, можливо, ніколи не буде розкрита, і що існує "тисяча можливостей" для пояснення збиття літака, включаючи навмисний напад за участю двох або трьох "шпигунів" - сценарій, за його словами "зовсім малоймовірний".

Колишній прокурор ООН назвав запис "дуже значущим" новим доказом.

Міністр закордонних справ Ірану також припускає, що уряд Ірану не зацікавлений публічно розкривати причини трагедії.

"Вони не скажуть ні нам, ні будь-кому іншому, бо, якщо вони це зроблять, - то відкриють деякі двері в систему оборони країни, а це проти національних інтересів".

8 січня 2020 року Корпус вартових ісламської революції Ірану збив у небі над Тегераном рейс 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" двома ракетами класу "земля-повітря", в результаті чого загинули всі 176 осіб на борту, в тому числі 138 осіб, пов'язаних з Канадою. Запис приватної бесіди, яка відбулася після знищення рейсу PS752 було перекладено з фарсі англійською трьома людьми, щоб вловити нюанси мови. Деталі розмови і особи інших учасників не розголошуються публічно через побоювання за безпеку людей. CBC не розкриває також джерело запису, щоб захистити його.

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Спеціальний радник прем'єр-міністра Канади у справі про рейс PS752, сказав, що уряду відомо про записи. За його словами, канадська група судової експертизи й оцінки отримала копію в листопаді. Ральф Гудейл сказав, що аудіофайл містить конфіденційну інформацію, і публічне коментування його деталей може поставити під загрозу життя людей. На цей момент Канадська служба безпеки і розвідки і Служба безпеки зв'язку оцінюють достовірність запису.

Протягом минулого року Заріф підтримував офіційну заяву Іранського уряду про те, що в катастрофі винна людська помилка. Незабаром після авіакатастрофи Заріф сказав, що з боку військових було "сміливістю" взяти на себе відповідальність, але додав, що військові тримали його і президента в невіданні кілька днів. Спочатку Іран заперечував свою причетність до знищення літака. Через три дні після аварії і перед обличчям існуючих доказів із супутників, президент Ірану Хасан Рухані визнав, що його військові "ненавмисно" збили літак. Він звинуватив у цьому людську помилку, заявивши, що військові прийняли авіалайнер за ворожу ціль після удару американського безпілотника, в результаті якого загинув високопоставлений іранський військовий генерал в Іраку. Колишній міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань заявив, що не вірить, що причиною загибелі літака є людська помилка.

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На запису на фарсі, розглянутому CBC News, чутно, як людина, ідентифікована як Заріф, припускає, що збиття було випадковим, але пізніше заявляє, що, можливо, "розвідники" навмисно збили літак. "Це зробили б двоє, троє осіб. І це зовсім не малоймовірно. Вони могли бути розвідниками. Є тисяча можливостей. Може, це дійсно через війну, і це був радар". Далі він каже, що "ці речі не будуть легко розкриті" Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) або вищими посадовими особами в уряді. КВІР - це елітне крило збройних сил країни, яким керує аятола Алі Хаменеї, верховний лідер країни і головнокомандувач. КВІР визнаний терористичною організацією в США, Бахрейні та Саудівській Аравії. На записі людина, якого звуть Заріф, вказує на Росію як на приклад країни, яка була звинувачена в причетності до збитого літака (рейс 17 Malaysia Airlines в 2014 році), але ніколи не зізналася в цьому.

Крім того, під час запису ця людина неодноразово посилалася на компенсацію як на засіб вирішення "проблеми" і каже, що Іран хоче виплатити компенсацію сім'ям жертв, щоб інші країни не перетворили катастрофу на "міжнародний злочин". Міністр закордонних справ каже, що не вірить, що людська помилка була причиною загибелі рейсу PS752.

Незважаючи на міжнародні зобов'язання, згідно з якими "чорні скриньки" повинні бути проаналізовані "без зволікання", Іран не просувався вперед у цьому процесі шість місяців після аварії. В офіційному звіті Гудейл про рейс PS752, випущеному в грудні, говориться, що Канада досі не побачила "повного розкриття ... всіх відповідних доказів". Іран запропонував компенсацію в розмірі 150 000 доларів для кожної сім'ї жертв, але Канада відхилила цю пропозицію. Гудейл сказав, що Іран не має права пропонувати компенсацію сім'ям жертв в односторонньому порядку.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що Україна вперше чує про цей запис. Він сказав, що хоче, щоб Україна уважно вивчила цю інформацію. "Я думаю, це ще одна причина для нас не приймати нічого меншого, ніж правда", - сказав Шевченко. "Ми не хочемо бачити цапів-відбувайлів замість справжніх злочинців. Ми не хочемо бачити правду, приховану за державною таємницею. Ми хочемо розібратися в цьому". На питання, чи вважає він, що збиття літака було умисним, Шевченко не виключив цього. "На даному етапі ми не можемо виключати ніяких можливостей", - сказав він. "Я думаю, що ми все ще далекі від чіткої картини того, що сталося ... Нам явно не вистачає довіри в нашому спілкуванні з Іраном. Я думаю, у нас є відчуття, що Іран ділиться якомога меншою кількістю інформації".

Шевченко також сказав, що Україна запропонувала Канаді кілька способів, якими дві країни можуть на законних підставах обмінюватися інформацією і доказами про рейс PS752, але вони ще не визначилися з механізмом. Він позначив, що цей запис показує, що двом країнам необхідно встановити "юридично бездоганний канал" спілкування.

Україна отримала остаточний звіт Ірану про розслідування, проведене щодо безпеки польотів, і повинна до кінця місяця представити свої відгуки. Поки неясно, коли Іран опублікує звіт публічно. "Я думаю, ми всі повинні розуміти, що цей звіт може підтвердити, що літак був уражений ракетою, але він не скаже нам, хто натиснув кнопку", - підсумував Шевченко.