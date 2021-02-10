Мінцифри почало прийом електронних заявок на COVID-вакцинацію: створять карту попиту в регіонах

Міністерство цифрової трансформації України збирає електронні заявки на вакцинацію з метою формування карти реального попиту на вакцину від COVID-19 для подальшої організації логістики доставки вакцини і початку процесу вакцинації.

"Ми розпочали прийом електронних заяв від українців, які планують вакцинуватися. У такий спосіб ми зможемо спрогнозувати реальний попит у кожному з регіонів, і навіть у кожному з районів кожного міста. Виходячи з цього, можна буде спрогнозувати і логістику вакцини, і процес запису на кожну визначену дату... Тому ми пропонуємо цей варіант Міністерству охорони здоров'я", - сказав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

За його словами, Мінцифри збиратиме заявки на вакцинацію, на основі яких сформує карту України з відображенням реального попиту. "Дуже важливо спрогнозувати, якою буде потреба на кожному з етапів вакцинації в кожному регіоні та місті для того, щоб правильно організувати всі логістичні процеси, змоделювати й організувати операційну частину. Тому що деякі вакцини мають певні критерії використання, і це треба правильно спрогнозувати", - наголосив Федоров.

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