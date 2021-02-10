Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору

9 лютого відбулася перша зустріч представників міжвідомчої робочої групи, які працюватимуть над розробкою проєкту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. В ході зустрічі, що відбулася за участі Олени Зеленської, координатори секційних груп представили свої плани роботи за шістьма стратегічними напрямками.

Мета впровадження Національної стратегії безбар'єрності - створення умов, за яких всі соціальні групи, включаючи людей похилого віку, молодь, людей з інвалідністю, батьків дітей дошкільного віку, жінок, матимуть рівні можливості у всіх сферах життя - в інфраструктурі, економіці, соціальній сфері, освіті тощо.











Голова робочої групи Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад та територій України, під час своєї доповіді зазначив: "В українському суспільстві існує комплекс викликів, пов’язаний із наявністю бар’єрів для різних вразливих груп населення, що стосуються не лише можливості повноцінного доступу до об’єктів фізичного оточення, інфраструктури, а також отримання різного виду послуг, зайнятості та багато іншого. Тому важливим напрямом державної політики щодо формування безбар’єрного простору в широкому розумінні має бути сприяння формуванню загальної культури українського суспільства".

Національна стратегія безбар'єрності має бути розроблена та презентована протягом найближчих трьох місяців.

Робота буде йти за шістьма ключовими напрямами, до яких увійшли: громадянська, соціальна, економічна, освітня, фізична та цифрова безбар'єрність. Розробкою кожного напрямку займеться окрема робоча група, до складу якої увійдуть представники міністерств, галузеві експерти та громадські діячі.

Перша леді України Олена Зеленська привітала учасників зустрічі та побажала їм ефективної роботи над проєктом документу. "Дякую робочій групі за детально продуманий план з розробки проекту Національної стратегії з безбар’єрності. Ви визначили для себе дуже стислі строки, і я щиро бажаю вам натхнення та енергії. Я продовжуватиму активно комунікувати тему безбар’єрності в Україні. Безбар’єрність має стати суспільною нормою", – підкреслила вона.

Розробка Національної стратегії безбар'єрності буде проходити в кілька етапів. На першому з них члени робочих груп сфокусуються на вивченні головних бар'єрів в кожному з шести напрямків, проаналізують наявний міжнародний досвід їх нівелювання та сформують свої пропозиції. Проєкт пройде широке громадське обговорення та буде доповнений рекомендаціями з боку українських та іноземних експертів. На другому етапі планується затвердити конкретний план дій та почати підготовку законопроєктів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на його реалізацію.

Очікується, що перший варіант проєкту учасники міжвідомчої робочої групи представлять вже на початку березня цього року.

Нагадаємо, що 4 лютого 2021 року Кабінет міністрів оголосив склад міжвідомчої робочої групи, яка працюватиме над створенням проєкту зі створення безбар’єрного простору в Україні, в яку увійшли 11 міністрів, а також представники Офісу Президента України, державних органів, Національного інституту стратегічних досліджень, активісти громадських організацій, народні депутати та експерти.