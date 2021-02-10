ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ

Олександр Дубінський, виключений із фракції "Слуга народу", брав участь в історії з "плівками Деркача" з відома Офісу Президента.

Про це з посиланням на джерело в оточенні Коломойського пише "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає: у Коломойського вважають, що Дубінського "кинули".

"Дубінського кинули і дуже негарно. Він же працював не проти Байдена, а проти Порошенка. І Банкова йому мовчки підморгувала, заохочувала, коли вони з Деркачем робили те, що робили. А потім об нього просто витерли ноги. Тепер же у нього, як у 37-му році: люди переходять на інший бік вулиці, коли його бачать", – розповідає співрозмовник УП в близькому оточенні Коломойського.

Як відомо, Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" 1 лютого.

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