За добу від коронавірусу в Києві померли 15 осіб, видужали - 1 295, виявили 297 нових випадків, - Кличко

У столиці за минулу добу виявили 297 випадків зараження COVID-19. У той же час, 1 295 осіб побороли вірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили ще 297 хворих на коронавірус. Померли 15 осіб. Всього за період пандемії в столиці 2 473 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 130 864", - повідомив Кличко.

Серед захворілих 157 жінок віком від 18 до 88 років і 10 дівчаток від 3 до 16 років. А також 123 чоловіки віком від 22 до 94 років і троє хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли в тому числі і 10 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 53 пацієнти.

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Одужали за добу в Києві 1 295 осіб. Загалом коронавірус побороли 82 684 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 66, в Деснянському - 54 і в Дніпровському районі - 43 випадки.