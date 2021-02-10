Для розвитку промисловості вкрай важлива реформа УЗ і створення тарифної комісії, - глава "Укрметалургпрому"

Реформування "Укрзалізниці" і створення незалежного регулятора у транспортній галузі, який встановить економічно обґрунтовані тарифи на перевезення, дуже важливі для розвитку промисловості.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами глави "Укрметалургпрому", 40% перевезених залізницею вантажів - продукція гірничо-металургійного комплексу, і підприємства галузі як ніхто зацікавлені в ефективній роботі "Укрзалізниці". "Повинна пройти реструктуризація "Укрзалізниці", яка дозволить розділити пасажирські та вантажні перевезення. Це дозволить знайти правильне застосування грошам і не займатися кроссубсидуванням. Щорічно 13-15 млрд грн перекладається з вантажних перевезень на пасажирські. Це неправильно, це створює проблеми з якісним обслуговуванням вантажів", - розповів Каленков.

Він також акцентував: тарифи на перевезення вантажів повинні бути економічно обґрунтованими, а їх формування - прозорим. На його думку, створення галузевого регулятора дозволить навести порядок у тарифоутворенні в транспортній сфері. "Повинна бути створена незалежна комісія регулювання в транспорті - це те, про що йдеться вже останні 5-7 років. Нарешті це повинно здійснитися, всі ми дуже чекаємо, що це відбудеться в найближчі пів року-рік. Саме НКРТ - незалежна комісія регулювання транспорту повинна займатися економічно обґрунтованими тарифами", - сказав Каленков.

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії, а непрофільні активи будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Також УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень. Економічний експерт Борис Кушнірук також заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект №3927.