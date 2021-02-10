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У столиці відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення"

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У столиці відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення"
У столичному кінотеатрі "Жовтень" 2 лютого відбулася прем'єра документального фільму "Крим. Зневоднення", знятого Кримськотатарським Ресурсним Центром та Благодійним фондом "Світ і Ко".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Асоціації реінтеграції Криму.

Стрічка порушує одну з найактуальніших тем сучасності: дефіцит води на півострові. І висвітлює нераціональний підхід російської влади до використання водних ресурсів. Чи потрібна кримчанам вода з Дніпра? Чи дійсно окупанти намагаються вирішити це питання? І кому насправді не вистачає води?

У фільмі були висвітлені позиції і надані коментарі із зазначеного питання багатьох експертів. І нарешті документальний фільм "Крим. Зневоднення" з'явився для глядачів на YouTube.

Раніше повідомлялося, що три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба

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Топ коментарі

  • kuba
    когда приехал в крым с Украины
    В столице состоялась премьера документального фильма "Крым. Обезвоживание" - Цензор.НЕТ 1299
  • Viktor Turchanikov
    Абыдна, да?
  • Александр Васильевич 992d5c3f
    Всё до чего дотягивается кацап - умирает. И не важно, кто у них там на троне. В 1954 году состоялся обмен территорий. Таганрог верните... и Тамань.
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