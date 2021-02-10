"Слуга народу" перенесла з'їзд через негоду
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Політична партія "Слуга народу" перенесла свій з'їзд на четвер, 11 лютого, через складні погодні умови.
Про це повідомила "Укрінформу" прессекретарка політсили Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.
"З'їзд перенесли через складні погодні умови", - повідомила вона.
Прессекретар уточнила, що на з'їзді має зібратися вища рада партії, але багато хто з її складу нині перебуває на округах.
Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" на з'їзді повинна висунути кандидатів на довибори до Верховної Ради в округах №50 і №87.