Блокування сайту Мінреінтеграції в РФ - перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують у Росії, - Резніков
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
За його словами, причиною заборони стала публікація міністерством правди про поширення коронавірусу в окупованих районах Донбасу.
"Саме через поширення правди про ковід в ОРДЛО сайт Мінреінтеграції був заблокований офіційно в Росії за поданням Роскомнагляду та Генеральної прокуратури Російської Федерації. Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують в РФ за розповсюдження правди", - сказав Резніков.
При цьому він заявив, що "цей план" все одно провалився.
Раніше повідомлялося, що Роскомнагляд заблокував сайт Мінреінтеграції через статтю про коронавірус на окупованих територіях Донбасу і Криму.