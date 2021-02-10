Протитанкові гранати і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон найманців РФ. ФОТОрепортаж
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Служба безпеки України виявила сховок із засобами ураження поблизу лінії розмежування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередніми даними, цей схрон у 2014 році залишили бойовики незаконних збройних формувань – для вчинення диверсій на підконтрольній українській владі території Луганщини.
Схованка була облаштована у колекторному колодязі поблизу одного із селищ Станично-Луганського району. З неї правоохоронці вилучили:
- реактивні протитанкові гранати – 4 од.,
- ручні гранати РГН та запали до них – 2 од.,
- набої різного калібру – понад 200 шт.
Тривають заходи щодо встановлення джерел находження виявлених зброї та боєприпасів, а також притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.