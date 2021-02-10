Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас, Коронавірус і карантин

Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков

437845
Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков
Смертність від COVID на окупованому Донбасі вища, ніж будь-де у світі. Ситуацію можна назвати медичним геноцидом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на форумі "Україна 30" заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, українська сторона збирає всі дані про ситуацію з COVID-19 в ОРДЛО.

"Але навіть з тієї статистики, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вище, ніж де-небудь у світі", - зазначив Резніков.

Віцепрем’єр також навів дані окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська. Зокрема, в непідконтрольній частині Донецької області смертність від COVID становить 8,6%. Це в чотири рази вище, ніж на вільній території Донецької області і в середньому по Україні.

"У листопаді-грудні летальність взагалі була 11%, тобто кожен дев'ятий помирав від цього захворювання", - сказав віцепрем'єр.

На окупованій частині Луганської області летальність 8,7%. При цьому у людей немає можливості отримати медичну допомогу, проводиться недостатньо тестувань, а також окупанти блокують КПВВ.

"Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення", - додав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокування сайту Мінреінтеграції в РФ - перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують у Росії, - Резніков

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Роман с камнем
    Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 5082
  • hamster-05
    це ще можна назвати - пох...
  • Yakov Nemo
    Честно говоря как-то похер ,да и Украинцев там нет ,только ихние люди 🤔
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини