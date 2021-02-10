Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков

Смертність від COVID на окупованому Донбасі вища, ніж будь-де у світі. Ситуацію можна назвати медичним геноцидом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на форумі "Україна 30" заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, українська сторона збирає всі дані про ситуацію з COVID-19 в ОРДЛО.

"Але навіть з тієї статистики, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вище, ніж де-небудь у світі", - зазначив Резніков.

Віцепрем’єр також навів дані окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська. Зокрема, в непідконтрольній частині Донецької області смертність від COVID становить 8,6%. Це в чотири рази вище, ніж на вільній території Донецької області і в середньому по Україні.

"У листопаді-грудні летальність взагалі була 11%, тобто кожен дев'ятий помирав від цього захворювання", - сказав віцепрем'єр.

На окупованій частині Луганської області летальність 8,7%. При цьому у людей немає можливості отримати медичну допомогу, проводиться недостатньо тестувань, а також окупанти блокують КПВВ.

"Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення", - додав Резніков.

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