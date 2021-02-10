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"Українське радіо" відновило мовлення на тимчасово окупованих територіях, - Мінкульт

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"Українське радіо" відновило мовлення на тимчасово окупованих територіях, - Мінкульт
З 1 лютого 2021 року Перший канал Українського радіо відновив мовлення в середньохвильовому діапазоні, в тому числі на окуповані території Криму та Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що це стало можливим завдяки тому, що Національна громадська телерадіокомпанія України отримала в 2021 році повне фінансування.

Середньохвильовий передавач "Українського радіо" в селі Промінь Миколаївської області потужністю 500 кВт покриває велику частину території України (вдень - 60% території, включно з окупованими територіями, з вечора до ранку - вся територія України).

У відомстві наголосили, UA: Українське радіо - найпопулярніше розмовне радіо і найпопулярніша FM-мережа України, яка охоплює понад 180 FM-частот.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Радио "Подожги кацапский пердак".
  • Senator S 01a656ec
    Ахтунг Ахтунг.. сегодня в концлагере РАБссия валят Мавзолей чЛенина.Просьба фотосессии не делать..."Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 8805 "Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3172 "Украинское радио" возобновило вещание на временно оккупированных территориях, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3172
  • Микола Бабич f1f90c47
    Оно нужно нам в первую очередь, это надо было сделать еще семь лет назад в противодействие рашистско-гебельсовской пропаганде.
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