Пенсійний вік підвищать з 1 квітня для частини громадян

Від квітня 2021 року всі українці виходитимуть на пенсію в 60 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, пенсійний вік для жінок 1961 року народження підвищується з 1 квітня 2021 року. Тепер усі українці виходитимуть на пенсію в 60 років.

Нововведення передбачено законом, про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, прийнятим у 2011 році, згідно з яким кожен рік пенсійний вік для жінок збільшувався на пів року. У 2021 році відбудеться останній етап підвищення.

Таким чином, право на отримання пенсії у віці 59 років 6 місяців мають жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. У 60 років на пенсію будуть виходити жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року.

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Крім того, пенсійною реформою 2017 року було передбачено поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Починаючи з 2018 року вимога до стажу підвищується на 12 місяців, поки у 2028 році він не досягне 35 років. Зараз право на пенсію в 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.

Станом на 1 січня 2021 року в Україні нараховувалось 11 130 954 пенсіонери. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Нагадаємо, для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком виросла з 2000 до 2400 грн. Це сталося у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.