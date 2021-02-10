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Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій

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Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій
Україна пропонує проводити операції НАТО в повітряному просторі біля окупованого Криму. Це не стосується неба над самим окупованим півостровом.

Про це на зустрічі з заступником генсека НАТО Патріком Тернером заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає сайт МІУ, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Україна розраховує на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації уздовж кордону з Росією, а також пропонує використовувати для повітряних операцій альянсу простір в Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ).

"Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку польотів в Сімферопольському районі польотної інформації та скасування обмежень Федерального управління цивільної авіації США на польоти в Сімферопольському РПІ, ми пропонуємо використовувати цю частину повітряного простору для повітряних операцій НАТО з транспортування військ, обладнання, вантажів тощо", - підкреслив Криклій.

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Зазначимо, цей район польотної інформації поширюється на південь Херсонської і Запорізької областей, а також на відкриті води Чорного моря. До окупації Криму управління здійснювалося з Сімферопольського центру "Кримаероруху". Після неї диспетчерів перевели до Дніпра та Одеси.

Польоти над Кримом закрито Україною, але Російська Федерація використовує повітряний простір над півостровом.

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Новейший истребитель США F-15EX уже в небе Европы.. Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 6109Крысы мавзолейные,просмотрите в Ютьюбе что может этот литачок Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 1358 пердаки держите крепчеУкраина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 3575
  • Підлога Маккартні
    Хорошая идея. Может какой лапоть собьет самолет НАТО и наконец-то эти вечно озабоченные впрягутся в наши проблемы и военным путем освободят полуостров?
  • NonCFist
    _Уже сбили. И не просто летак НАТО, а с президентом, политическим и военным руководством. Это - нападение на страну НАТО со всеми вытекающими. Ну и что НАТО? Прикунулся шлангом!
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