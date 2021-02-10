У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування медичних сил ЗСУ Сергій Моргун у ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
"Про вакцину Pfizer ви знаєте, що вчора Центр громадського здоров'я провів відповідні процедури, де визначена за системою аутсорсинг компанія, яка буде розвозити. У нас буде 5 діб, щоб навчені підрозділи виїхали і провели відповідне вакцинування нашого особового складу ... Ми чекаємо на співпрацю з Міністерством охорони здоров'я України, Центром громадського здоров'я та Всесвітньою організацією здоров'я, чітких і більш дієвих інструкцій, і чекаємо ту дату, коли будемо першими отримувати партію вакцин, ми вже готові ввести масштабне вакцинування всіх, хто добровільно погодився", - зазначив Моргун.
Зазначається, що вже сформовано 64 мобільні бригади, які будуть проводити вакцинацію.
Моргун підкреслив, що стійкі показники інфекційної захворюваності були досягнуті дуже жорсткими, але дієвими своєчасними заходами Командування Медичних сил Збройних Сил України.
"Тільки в липні 2020 року ми розпочали офіційно фіксувати захворювання серед особового складу в районі проведення ООС, тобто чотири місяці жодного випадку не було там, тому що кожен військовий підрозділ, кожна бригада перед виходом в район проведення ООС проходить обсерваційні заходи", - розповів він.