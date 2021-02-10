НАБУ почало розслідування з приводу закупівлі COVID-вакцин
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Національне антикорупційне бюро України від 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу.
Про це заявив на брифінгу виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, передає Цензор.НЕТ.
"Без прізвищ. НАБУ справді почало розслідування в лютому. Почали кілька днів тому. Розслідується закупівля вакцин", - повідомив він.
За його словами, 3 лютого внесено відомості до ЄРДР.
"Більше інформації, що ми проводимо - це вже буде розкриття таємниці", - сказав Грищук.