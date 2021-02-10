Трамп приховав щонайменше 10 телефонних розмов із Путіним, адміністрація Байдена отримає до них доступ

Те, що було сказано між двома лідерами, є великою загадкою, яку радники нового президента США вважають за необхідне з'ясувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Розуміння того, що було сказано між ними, може допомогти з'ясувати, чи розкривав коли-небудь Трамп конфіденційну інформацію або укладав будь-які угоди з кремлівським лідером, які могли б стати для нової адміністрації несподіванкою. Тепер, коли президент Джо Байден перебуває в Білому домі, він може переконатися в цьому сам.

"Їм не потрібен наш дозвіл, щоб побачити ці [записи]", - сказав колишній співробітник Білого дому Трампа, маючи на увазі нову команду національної безпеки Байдена.

"Пріоритетом національної безпеки є з'ясування того, що Трамп сказав Путіну за чотири роки його перебування при владі", - сказав один з колишніх співробітників служби безпеки, близький до нового президента. "Деякі речі, наприклад те, що сталося на деяких особистих зустрічах, на яких не був присутній американський перекладач, можливо, ніколи не будуть повністю відомі. Але я був би дуже здивований, якби нова команда національної безпеки не намагалася отримати доступ до записів розмов".

Трамп ретельно охороняв свої особисті розмови з іноземними лідерами під час перебування на посаді, доходячи до того, що деякі з них були заховані в надсекретній системі кодових слів СНБ, щоб обмежити доступ співробітників і навіть членів кабінету міністрів і запобігти витоку.

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Трамп пішов на все, щоб зберегти конфіденційність своїх особистих розмов з російським лідером, від конфіскації записів до відмови від американських перекладачів і діловодів на їхніх зустрічах. Це прагнення до таємності поширилося навіть після його перебування на посаді президента США. Один з колишніх чиновників Трампа минулого тижня стверджував, що записи розмов Трампа з Путіним, які часто тривали годину і більше, не мають надаватися його наступнику.

Взаємодія Трампа з Путіним та іншими російськими офіційними особами, безумовно, була далекою від зазвичай ретельно спланованих переговорів між світовими лідерами - Трамп на початку свого перебування на посаді дійшов до того, що розкрив секретну інформацію російським дипломатам в Овальному кабінеті.

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Але колишні високопоставлені радники Трампа заявили, що Трамп рідко говорив російському лідерові що-небудь, чого він ще не сказав публічно. Марина Гросс, яка перекладала багато дзвінків Трампа і зустрічі з Путіним, розповідала колегам, що, за словами одного з колишніх чиновників, слухати їхні розмови, - це "як підслуховувати двох друзів-балакунів у барі".

За кілька днів і тижнів до інавгурації Байдена співробітники СНБ Трампа, які йдуть, передали папки з матеріалами, зокрема звіти розвідки, стратегічні документи та інформацію про поточні операції, щоб полегшити плавний перехід. Нова команда національної безпеки також розпитувала своїх попередників про зобов'язання, взяті адміністрацією Трампа перед союзниками і противниками, зокрема перед Росією.