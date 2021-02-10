Сподіваюся, нинішній владі вистачить інстинкту самозбереження, щоб піти на дострокові вибори: не хочу повторення 2014 року, - Турчинов
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Екссекретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що Україні потрібні дострокові вибори Верховної Ради.
Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Будемо виправляти те, що вони зробили. Я дуже хочу, щоб не було повторення 2014 року, коли система вже була повністю некерованою, країна була на межі катастрофи, була повноцінна війна. Саме тому я сподіваюся, що вистачить якщо не розуму, то хоча б інстинкту самозбереження [у нинішньої влади], щоб піти на дострокові вибори і віддати той тягар, який вони не можуть тягнути", - заявив Турчинов.