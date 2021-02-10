Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі н.п. Піски, - Міноборони

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Так, неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по наших позиціях зі снайперської зброї.

Внаслідок цього один український воїн зазнав вогнепального поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

На прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в Міноборони.