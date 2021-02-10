Росія використовує COVID-19 для ізоляції окупованих територій України, - Резніков

Від самого початку пандемії РФ хотіла використовувати епідемію як метод гібридної війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

На сьогодні РФ максимально ускладнює рух через КПВВ з ТОТ. Так, у 2019 році було зафіксовано 16,5 млн перетинів через всі КПВВ з ТОТ. У 2020 – це вже 3,5 млн перетинів. Із них після березня 2020 року, коли пандемія поширилась, тільки 500 тисяч. Тобто, за перший квартал 2020 року - 3 млн, а після пандемії півмільйона всього, зауважив Резніков.

На його думку, це наслідки блокування КПВВ з боку окупантів. Водночас, додав урядовець, рух на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону не припиняється.

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"У Донецьку чи Луганську можна сісти на маршрутку і проїхати до найближчого транскордонного переходу на Луганщині чи Харківщині. Тобто, ковід тут ні до чого", - підсумував він.

Резніков наголосив, що уряд робить все можливе, щоб зберегти зв’язки з громадянами в окупації. Ми продовжуємо дії довідки внутрішньо переміщених осіб і "люди можуть не переживати, вони зможуть потім зробити перереєстрацію", зауважив він. Крім того, продовжуються усі виплати і дії банківських карток. Створюються додаткові можливості для дітей з ТОТ. Зокрема, минулого року скасоване ЗНО під час вступу до вищих навчальних закладів.

Було відкрито два нових сучасних КПВВ в Луганській області - у Щасті та Золотому, але, на жаль, їхню роботу до цього часу блокують окупанти. МінТОТ працює із введенням так званого віртуального мобільного номеру для того щоб забезпечити можливість людям комунікувати з вільною Україною не купуючи місцеві сім карти. "Тобто, під час пандемії ми робимо все можливе щоб продемонструвати, що Крим, Севастополь, Донецьк, Луганськ - це є Україна", - підкреслив він.

Крім того, Резніков нагадав, що з самого початку пандемії ї РФ хотіла використати епідемію як метод гібридної війни. Росія хотіла домогтись зняття санкцій через окупацію Криму і тому почала до різних країн надсилали так звані гуманітарні війська радіохімічного і біохімічного захисту, і саме у Криму вони збирали допомогу, зокрема, для Італії.