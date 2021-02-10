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Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков

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Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков
Україна працює над впровадженням так званого "віртуального мобільного номера", який забезпечить жителям окупованих територій можливість зв'язку з вільною Україною.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми працюємо, зокрема, над запровадженням так званого віртуального мобільного номера разом з операторами для того, щоб забезпечити можливість людям комунікувати з вільною Україною, не купуючи місцеві sim-картки тощо... Тобто сьогодні, навіть під час цієї пандемії, ми робимо все, щоб продемонструвати нашим громадянам, що Крим, Севастополь, Донецьк, Луганськ - це Україна", - сказав Резніков на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" в середу в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков

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Топ коментарі

  • Иван Петров 46dae11c
    Зашибись, теперь абизянам будет проще "минировать" садики и метро. Афигенный план.
  • Люцифер
    Как-будто в ОРДЛО сейчас не работает Водафон...
    Носпадя, вы как с подвала вылезли...вместе с Резниковым...
  • Валерия Ларченко b661826f
    идиоты,лять...
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