Ситник про справу судді Вовка: "Прогнозувати, що буде далі, ми не можемо"

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник зазначає наявність низки об'єктивних причин, які ускладнюють ситуацію з доставкою до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) глави Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка для обрання запобіжного заходу.

На брифінгу в середу в Києві, коментуючи ситуацію з рішенням суду про повторне примусове приведення Вовка до суду для обрання йому запобіжного заходу, Ситник нагадав, що в справі судді ОАСК "НАБУ і САП фактично самі проти величезної системи інших органів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація ускладнюється тим, що у нас відсутній керівник САП. Максим (в.о. керівника САП Максим Грищук – ред.) не має права підписувати цілу низку процесуальних документів, які стосуються спеціальних суб'єктів, зокрема і суддів. І тут, на жаль, на сьогодні, ми повністю залежимо від Офісу генерального прокурора", - пояснив директор НАБУ.

У цьому контексті він додав: "Прогнозувати, що буде далі, ми не можемо. Ви бачите, в яких умовах детективи працюють у цій справі, як вручають повістки".

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Він пояснив, що цим також ускладнюється і доставка до суду Вовка для обрання йому запобіжного заходу.

"Є рішення про примусовий привід, яке прокоментовано одним із підозрюваних, він сказав, що фактично плювати на нього хотів, тому що вважає його незаконним. Але питання полягає в тому, що щоб виконати примусовий привід, нам треба розуміти, де людина перебуває", - додав Ситник.

При цьому він нагадав, що також складності у цій справі й із продовженням терміну досудового розслідування, оскільки рішення приймають в Офісі генпрокурора.

"Ми просили продовжити термін (розслідування – ред.) на шість місяців, нам продовжили на два місяці, і знову-таки це багато в чому обмежує", - наголосив директор НАБУ.