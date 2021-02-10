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На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков. СПИСОК

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Цього року планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.

"Ще більше безпеки на дорогах. Цьогоріч планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні. За 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. +210 млн грн у бюджет. Працюємо, крок за кроком", - написав він.

На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков 01
На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков 02
На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков 03

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На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков 04

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    тоді треба розміщувати ті камери в мусарських кабінетах
  • Підлога Маккартні
    Полицейское государство. Нормальному маньяку уже и поманьячить негде - везде камеры стоят На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации, - Аваков - Цензор.НЕТ 6034
  • Люцифер
    Это хорошо. Менты как класс исчезнут.
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