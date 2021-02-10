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Кабмін до квітня підготує першу частину законопроєктів з розвитку економіки Донбасу, - Резніков

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Кабмін до квітня підготує першу частину законопроєктів з розвитку економіки Донбасу, - Резніков
Протягом двох місяців Кабінет міністрів підготує і представить першу частину законопроєктів щодо розвитку сфери економіки підконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей, заявив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Ми розробляємо стратегію розвитку Донецької та Луганської областей України. Уряд затвердив у грудні відповідну концепцію. Протягом двох місяців ми плануємо представити першу частину відповідних законопроєктів", - сказав Резніков під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що при цьому "головне завдання полягає в забезпеченні економічного зростання місцевих громад підконтрольних Києву територій Донбасу".

За його словами, це також дасть можливість підвищити рівень медичної допомоги, яку надають місцевому населенню медичні установи.

Також читайте: Росія використовує COVID-19 для ізоляції окупованих територій України, - Резніков

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А может не нада на домбасе ничего развивать? Ведь не заслужили кормильцы))
  • товарищ Маузер 2
    очень хорошо... а остальные регионы Украины? Житомирскую обл. к примеру не надо развивать? достали уже с этим Донбасом... их там путин развивает по самые помидоры...
  • Підлога Маккартні
    Кабмин до апреля подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 4228
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