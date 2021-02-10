Замість ZIK, 112 і NewsOne хочуть створити новий телеканал, - ЗМІ
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа та його джерела, зараз здійснюються спроби створення нового телеканалу.
Документ, який поширюють серед співробітників трьох закритих медіа, пропонує в рівній частці зробити власниками самих співробітників. Канал планує подавати заявку на отримання ліцензії на мовлення в Нацраду з питань телебачення і радіомовлення.
Перший заступник голови Нацради Валентин Коваль заявив, що теоретично видача ліцензії новому каналу буде можлива, якщо він не буде пов'язаний з особами, які потрапили під санкції.
Начальник управління ліцензування Нацради Людмила Запорожець повідомила, що заявка на отримання ліцензії для такого телеканалу поки що не надходила. А пресслужба телеканалу 112-Україна стверджує, що не володіє інформацією про створення нового телеканалу.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.