Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг"

Українці продовжують найбільше довіряти Президенту України Володимиру Зеленському та лідеру партії "Удар" Віталію Кличку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6–8 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, Віталію Кличку – 34%.

Володимиру Гройсману довіряють 32%, Дмитру Разумкову – 26%, Юлії Тимошенко – 25%, Юрію Бойку – 24%, Петру Порошенку – 23%, Арсену Авакову – 21%, Арсенію Яценюку – 20%, Максиму Степанову – 12%, Денису Шмигалю – 12%.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 27 січня до 1 лютого 2021 року, Віталію Кличку довіряють 37,5% респондентів, Президентові України Володимиру Зеленському – 35,6% опитаних.

Опитування "Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв (хвиля #9, 6-8 лютого 2021)" проведено Соціологічною групою Рейтинг 6–8 лютого 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.