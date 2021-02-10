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Президент Греції Сакелларопулу погодилася сприяти Україні в отриманні COVID-вакцини, - Зеленський

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Президент Греції Сакелларопулу погодилася сприяти Україні в отриманні COVID-вакцини, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Греції Катерині Сакелларопулу за згоду сприяти в отриманні вакцини проти COVID-19 і запросив її на святкування 30-річчя незалежності України.

"Бажаю здоров'я грецькому народу. Дякую президенту Греції Катерині Сакелларопулу за згоду сприяти в отриманні вакцини проти COVID-19. Запрошую на 30-річчя незалежності України. Раді сприяти святкуванню 200-річчя революції в Греції, в якій важливу роль зіграла українська Одеса", - написав він на сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

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Президент Греції Сакелларопулу погодилася сприяти Україні в отриманні COVID-вакцини, - Зеленський 01

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    ЗЕльоная немецкая порноактриса...

    За Державу с таким Клоуном НЕиспанский стыд !!!! 👿
  • Підлога Маккартні
    Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4468
  • саша паламарчук
    Президент Греции Сакелларопулу согласилась содействовать Украине в получении COVID-вакцины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5254
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