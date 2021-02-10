Президент Греції Сакелларопулу погодилася сприяти Україні в отриманні COVID-вакцини, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Греції Катерині Сакелларопулу за згоду сприяти в отриманні вакцини проти COVID-19 і запросив її на святкування 30-річчя незалежності України.