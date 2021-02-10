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Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль

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Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль
Росія намагається використовувати свою вакцину проти коронавірусу Sputnik V для отримання політичного впливу на окупованих територіях Донбасу і країнах Східної Європи.

Про це заявив виданню POLITICO прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який прибув до Брюсселя для зустрічі з високопоставленими чиновниками ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тут важливо визнати, що Російська Федерація фактично намагається нав'язати свою вакцину як інструмент впливу на деякі з регіонів, зокрема на ті, які зараз не контролюються українським урядом. І не тільки там, а й у багатьох країнах Східної Європи", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україні, для протидії російській пропаганді, важливо було отримати "дуже сильний сигнал" від ЄС щодо підтримки в питанні вакцинації. За словами прем'єра, найкращим таким сигналом може стати початок отримання Україною вакцини від окремих держав-членів Євросоюзу.

Також дивіться: Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Да пусть всех домбасян обколют спутником это же карошо и прекрастно!!! Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2486 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9426 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3287
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Чего ты ноешь, Шмыгаль.. Вам народ говорит никакой кацапской и китайской дерьмовакцины не приемлет на территории Украины, а ты там отсебятину несешь, что тебе ее навязывают, вроде бы заранее оправдываешься в задуманном вами преступлении.
  • Vlad Norm
    Только идиот может поверить этому козлу. Нужно прислушаться к ВОЗ и привиться Спутником V. Это наш единственный шанс. Сдыхать то никому не хочется. Зеленая гниль пусть сдохнет.
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