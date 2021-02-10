МВС пропонує скасувати обов'язкові листи порушникам ПДР у разі своєчасної сплати штрафу, - Геращенко

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який скасовує обов'язкові листи порушникам правил дорожнього руху в разі своєчасної сплати штрафу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Це дозволить скоротити витрати з державного бюджету і, в разі прийняття проєкту Закону, лист буде отримувати тільки та особа, яка не сплатила свій штраф упродовж 15 днів", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також чиновник додав, що найближчим часом у Верховній Раді зареєструють проєкт закону, який передбачає притягнення представників дипломатичного корпусу до адміністративної відповідальності, якщо вони порушуватимуть Правила дорожнього руху в Україні.

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"Ми підготували кілька цікавих ініціатив. Уже в цьому місяці на розгляд парламенту буде подано законопроєкт, який передбачає притягнення до адміністративної відповідальності представників дипломатичних місій. На жаль, ми маємо кілька випадків, коли представники дипмісій порушують ПДР, але користуються імунітетом і не платять штрафи" , - зазначив Геращенко.