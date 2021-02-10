Діти переселенців отримали право на першочергове зарахування до дитсадків, - Мінреінтеграції
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
"27 січня 2021 р Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 86, якою затверджено Положення про заклади дошкільної освіти, що визначає основні принципи діяльності таких закладів (крім будинків дитини, дитячих будинків інтернатного типу). З ініціативи Мінреінтеграції в це Положення внесено норму, що передбачає можливість дітям внутрішньо переміщених осіб і дітям зі статусом дитини, яка постраждала в результаті військових дій і збройних конфліктів, гарантовано зараховуватися в установи дошкільної освіти державної і комунальної форм власності у першу чергу", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що уряд і надалі спрощуватиме доступ до публічних послуг переселецям і іншим особам, які постраждали в результаті збройної агресії РФ проти України.
Міністерство нагадало, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації частини території нашої держави велика кількість внутрішньо переміщених осіб зіткнулася з труднощами запису дитини в чергу для навчання в державних і комунальних закладах дошкільної освіти. Серед них чимало одиноких матерів із малолітніми дітьми, що значно ускладнює або навіть унеможливлює їхнє працевлаштування.