Діти переселенців отримали право на першочергове зарахування до дитсадків, - Мінреінтеграції

У нормативні документи уряду внесено зміни, які дозволять у першу чергу зараховувати в дитячі садки дітей внутрішньо переміщених осіб і дітей, які постраждали внаслідок військових дій і збройних конфліктів.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"27 січня 2021 р Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 86, якою затверджено Положення про заклади дошкільної освіти, що визначає основні принципи діяльності таких закладів (крім будинків дитини, дитячих будинків інтернатного типу). З ініціативи Мінреінтеграції в це Положення внесено норму, що передбачає можливість дітям внутрішньо переміщених осіб і дітям зі статусом дитини, яка постраждала в результаті військових дій і збройних конфліктів, гарантовано зараховуватися в установи дошкільної освіти державної і комунальної форм власності у першу чергу", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що уряд і надалі спрощуватиме доступ до публічних послуг переселецям і іншим особам, які постраждали в результаті збройної агресії РФ проти України.

Міністерство нагадало, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації частини території нашої держави велика кількість внутрішньо переміщених осіб зіткнулася з труднощами запису дитини в чергу для навчання в державних і комунальних закладах дошкільної освіти. Серед них чимало одиноких матерів із малолітніми дітьми, що значно ускладнює або навіть унеможливлює їхнє працевлаштування.