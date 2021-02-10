Київський метрополітен обмежить вхід на станції в пікові години

Обмеження на вхід вводитимуться для запобігання скупченню пасажирів у вестибюлях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук сторінку Київського метрополітену, через сильний снігопад кияни пересіли на метро, ​​що призвело до тисняви ​​у вестибюлях станцій.

"Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для уникнення скупчення людей у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід. Просимо, по можливості, враховувати це при плануванні поїздок", - заявили у столичному метро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на в'їзді стоїть 1400 фур. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в Києві через негоду стався збій у роботі громадського транспорту, а на входах до станцій київського метро утворилася величезна тиснява. Найбільш проблемними станціями стали "Вокзальна" і "Позняки". Черги починаються біля самого входу у вестибюлі і підземні переходи.

Також читайте: Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж