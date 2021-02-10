Євросоюз назвав дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро

Європейський Союз надасть Україні другий транш макрофінансової допомоги, якщо країна виконає 8 структурних заходів і досягне позитивного прогресу з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що перший транш ЄС надав Україні на початку грудня 2020 року.

"Надання другого траншу вимагатиме виконання Україною 8 структурних заходів, які Україна взяла на себе зобов'язання реалізувати, і, по-друге, треба досягти позитивного прогресу з МВФ в рамках програми Stand-by. Дуже важливо забезпечувати судову реформу, зробити антикорупційну інфраструктуру дієвою та покращувати інвестиційний клімат", - зазначив Домбровскіс.

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Він зазначив, що ЄС вважає боротьбу з корупцією і судову реформу двома дуже важливими питаннями, які повинні стати пріоритетом для України.