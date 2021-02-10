Помічник Зеленського надав Time стенограму розмови, під час якої адвокат Трампа Джуліані домагався перевірки сина Байдена
Подробиці розмови оприлюднив Time, інформує Цензор.НЕТ.
Видання повідомляє, що отримало від помічника Зеленського Ігоря Новікова стенограму 40-хвилинних телефонних переговорів між представниками Офісу Президента і Джуліані.
За даними видання, розмова відбулася 22 липня 2019 року і стала початком кампанії залякування українського керівництва, яка призвела до першого імпічменту Трампа. У розмові брали участь два помічники Зеленського - Андрій Єрмак (тепер глава ОП. - Ред) та Ігор Новіков. Точність запису видання перевірило незалежно, хоча сам Джуліані не став відповідати на питання про стенограму.
Повідомляється, що в розмові адвокат завуальовано погрожував українцям, а також обіцяв допомогти поліпшити відносини України з Трампом.
"Мій єдиний мотив - не доставити неприємностей нікому, хто не заслуговує неприємностей", - сказав Джуліані.
Єрмак сказав виданню, що якби розслідування проти сім'ї Байдена було розпочато, "наслідки могли бути катастрофічними". За його словами, команда Зеленського із самого початку уникала "внутрішньої американської політики".
Новіков у розмові з Time згадав: "Цей перший телефонний дзвінок (з Джуліані. - Ред.) кинув мене в стан шоку. Після того, як ми поклали слухавку, я без тіні сумніву зрозумів, що ми в серйозній небезпеці".
За словами Новікова, він готовий допомогти у федеральному розслідуванні проти Джуліані, якщо прокурор Південного округу Нью-Йорка звернеться до нього, а також у зусиллях щодо позбавлення Джуліані ліцензії на юридичну практику.
Помічник Зеленського вважає, що дії Джуліані загрожують нацбезпеці України, а спроби втягнути її у внутрішню політику союзників не повинні залишитися безкарними.
Видання повідомляє, що в інтерв'ю помічники Зеленського заявляють, що їхня мета не в тому, щоб звести рахунки з Джуліані або прояснити історичні факти, а в тому, щоб відновити відносини зі США після приходу до влади президента Джо Байдена.