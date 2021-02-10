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Україна розраховує отримати другий транш ЄС навесні 2021 року, - Шмигаль

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Україна розраховує отримати другий транш ЄС навесні 2021 року, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Європейській комісії за виділення Україні в 2020 році першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро і пообіцяв виконання умов для отримання другого.

Про це він повідомив у ході зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"Своєчасне отримання Україною коштів стало надзвичайно важливим для підтримки макроекономічної і фінансової стабільності в Україні", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр запевнив Домбровскіса, що уряд буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо виконання всіх умов, зазначених у додатку до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС.

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"Розраховуємо успішно завершити реалізацію програми в першому кварталі 2021 року, щоб отримати другий транш макрофінансової допомоги вже навесні цього року", - сказав Шмигаль.

Топ коментарі

  • Valery Greff
    "Когда мы будем делить наши деньги!" (с)

    Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5206
  • angel mario
    Надо начинать дискуссию в политикуме о запрете правительству брать кредиты на проедание, только на развитие промышленности, с жесткой личной ответственностью свободой и имуществом для урядовцев...
  • Герхард
    Наша песня хороша, начинай сначала. Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7578 Шел второй год победоносного получения ЗЕлепупой поддержки МВФ.

    И почему марионетке международного преступника не хотят давать денег...
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