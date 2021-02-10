Україна не виходить з перемир'я, щоб не втрачати інструмент впливу на РФ у переговорах, - Гармаш

Перемир'я на Донбасі вигідне Україні як політичний інструмент впливу на Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш.

"Я думаю, що ми не будемо це оголошувати (вихід з перемир'я - ред.), тому що нам перемир'я вигідне як політичний інструмент впливу на супротивника, як і тій стороні вигідно підтримувати ілюзію перемир'я, час від часу порушуючи його", - сказав Гармаш.

За його словами, перемир'я працює в політичному плані.

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"Буквально сьогодні виступав віцепрезидент Єврокомісії, який говорив про те, що ЄС готовий посилити санкції проти Росії, якщо буде згода всіх членів. І аргументував це якраз невиконанням Росією Мінських угод і її деструктивною відповіддю на мирні ініціативи президента Зеленського. Для нас все ще важливою залишається підтримка наших західних партнерів. Думаю, що не було б мудро з нашого боку заявляти про вихід з перемир'я, нам краще заявляти, що Росія його постійно порушує", - пояснив він.

Гармаш також прокоментував слова глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука про те, що українська армія повинна відповідати "пострілом на постріл":

"Думаю, що він (Кравчук - ред.) говорив про те, що ми не можемо собі дозволити проявляти слабкість перед противником ні в чому - ані у військовому плані, ані в дипломатичному. Думаю, в цьому плані він посилюватиме нашу позицію на переговорах у ТКГ".