Тупицький відповів "слузі народу" Корнієнку на слова про "напівзаморожений стан КС": Рішення Суду прискорюють інтеграцію в ЄС

Конституційна криза створена штучно, КСУ працює в інтересах України і пришвидшує євроінтеграцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив глава КС Олександр Тупицький у відповідь на слова глави партії "СН" Олександр Корнієнко про те, що зараз КСУ перебуває "в напівзамороженому стані - і це добре".

На думку судді, такі заяви глави пропрезидентської партії дискредитують і підривають авторитет органу конституційної влади, а також "укотре свідчать - так звана конституційна криза створена штучно".

Тупицький запевнив, що слова Корнієнка про нібито шкоду державі від діяльності КСУ не відповідають дійсності.

"КСУ ніколи не працював, не працює і не працюватиме на шкоду державі. Навпаки, рішення КСУ неодноразово отримували схвальні відгуки міжнародних партнерів України, а їх виконання сприяло гармонізації чинного українського законодавства з правом ЄС, що об'єктивно прискорює інтеграцію України в Європейський Союз", - написав суддя.

Після цього Тупицький на трьох сторінках перерахував досягнення КСУ: від ролі суду в закріпленні курсу на євроатлантичну інтеграцію в Конституції, засудження комунізму і нацизму - до заборони смертної кари і забезпечення права школярів на безкоштовне користування підручниками.

Він також написав, що Україна зараз "отримує досвід" у виконанні рішень Євросуду з прав людини, а КСУ грає "провідну роль в запобіганні" порушень Євроконвенції з прав людини.

Наприкінці листа Тупицький додав, що на даний момет у КСУ перебуває 67 справ. У них зокрема оскаржуються положення законів про гарантії медичного та пенсійного забезпечення, освіти, соцзахисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає позитивним, що Конституційний Суд зараз перебуває в напівзамороженому стані.